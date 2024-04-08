Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 12:04

В Италии остались недовольны Кварацхелией в матче с «Монцей»: «Слишком много анархии»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press

В воскресенье, 7 апреля, «Наполи» победил на выезде «Монцу» (4:2) в матче 31-го тура серии А.

Вернувшийся в строй после небольшой травмы хавбек гостей Хвича Кварацхелия провел на поле 68 минут, сделав голевую передачу на Зелиньски. При этом грузин не впечатлил итальянские спортивные СМИ.

La Gazzetta dello Sport — 5,5: «В его действиях было слишком много анархии. Не использовал явный голевой момент, попав в широкую ладонь голкипера Де Грегорио».

Corriere dello Sport — 6,0: «Биринделли и Иццо на какое-то время лишили его маневра. Затем Кваре удалось совершить несколько острых проходов и вывести на результативный удар Зелиньски. Когда грузинского полузащитника меняли, тот был недоволен, но это нормальная реакция».

Tuttosport — 5,5: «Выдал не слишком яркий матч. Слишком зациклился на индивидуальных действиях».

«Наполи» набрал 48 очков и идет на 7-м месте в серии А. В следующем туре клуб примет «Фрозиноне» — аутсайдера из зоны вылета (18-е место).

Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Монца
ФК Наполи
2
0
Читайте также
Биография Александра Волкова: жизнь и спортивная карьера российского бойца UFC
Спортивный директор «Авангарда» рассказал о селекции клуба
Местные жители рассказали об обстоятельствах нападения на полицейских в Подмосковье
Абаскаль снова неадекватно отвечал на вопросы, Соболев грубо высказался о своих голах. Что произошло после матча «Динамо» - «Спартак»
В Абхазии россиянка сорвалась со смотровой площадки и погибла
Вопрос двери: штрафы за недопуск газовщиков в дома введут в этом году
Популярное видео
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Наполи» — «Интер»: видеообзор матча, финал Суперкубка Италии
«Интер» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Наполи» — «Фиорентина»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Ювентус» — «Фрозиноне»: видеообзор, 1/4 финала Кубка Италии
«Милан» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лацио» — «Рома»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Аллегри отреагировал на победу «Ювентуса» над «Фиорентиной»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 30 25 4 1 73-14 79
2
 Милан 31 21 5 5 60-34 68
3
 Ювентус 31 18 8 5 45-24 62
4
 Болонья 31 16 10 5 45-25 58
5
 Рома 31 16 7 8 56-35 55
6
 Аталанта 30 15 5 10 55-34 50
7
 Наполи 31 13 9 9 48-38 48
8
 Лацио 31 14 4 13 37-34 46
9
 Торино 31 11 11 9 31-29 44
10
 Фиорентина 30 12 7 11 42-35 43
11
 Монца 31 11 9 11 34-41 42
12
 Дженоа 31 9 11 11 34-38 38
13
 Кальяри 31 7 9 15 32-52 30
14
 Лечче 31 6 11 14 26-48 29
15
 Удинезе 30 4 16 10 29-45 28
16
 Эмполи 31 7 7 17 25-47 28
17
 Верона 31 6 9 16 28-42 27
18
 Фрозиноне 31 6 8 17 38-61 26
19
 Сассуоло 31 6 7 18 36-59 25
20
 Салернитана 31 2 9 20 25-64 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.04 21:45
Салернитана – Сассуоло
 2 : 2
6.04 16:00
Милан – Лечче
 3 : 0
6.04 19:00
Рома – Лацио
 1 : 0
6.04 21:45
Эмполи – Торино
 3 : 2
7.04 13:30
Фрозиноне – Болонья
 0 : 0
7.04 16:00
Монца – Наполи
 2 : 4
7.04 19:00
Кальяри – Аталанта
 2 : 1
7.04 19:00
Верона – Дженоа
 1 : 2
7.04 21:45
Ювентус – Фиорентина
 1 : 0
8.04 21:45
Удинезе – Интер
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 23
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 15
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 13
П
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 8
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 7
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 29 1 3
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 26 1 6
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 21 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости