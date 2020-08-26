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В Италии назвали зарплату Ибрагимовича по новому контракту в «Милане»

13:25
Златан Ибрагимович. Фото Reuters
Златан Ибрагимович. Фото Reuters
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Форвард Златан Ибрагимович продолжит карьеру в «Милане», утверждает журналист Николо Шира в своем Twitter. По его информации, руководство клуба договорилось о продлении контракта с 38-летним шведом.

Ибрагимович будет получать фиксированную зарплату в размере 6 миллионов евро в год. В качестве бонусов нападающий сможет получить 0,5 миллиона за чемпионство и еще 0,5 миллиона за другие достижения.

В прошлом сезоне Ибрагимович провел 20 матчей за «Милан», забил 11 голов и сделал 5 результативных передач.

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