В Италии назвали зарплату Ибрагимовича по новому контракту в «Милане»

Форвард Златан Ибрагимович продолжит карьеру в «Милане», утверждает журналист Николо Шира в своем Twitter. По его информации, руководство клуба договорилось о продлении контракта с 38-летним шведом.

Ибрагимович будет получать фиксированную зарплату в размере 6 миллионов евро в год. В качестве бонусов нападающий сможет получить 0,5 миллиона за чемпионство и еще 0,5 миллиона за другие достижения.

В прошлом сезоне Ибрагимович провел 20 матчей за «Милан», забил 11 голов и сделал 5 результативных передач.