В Италии Миранчука назвали важным игроком «Аталанты»

Итальянский журналист Sky Sports Андреа Элефанте назвал полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука важным для команды.

«Миранчук, безусловно, хорошо известен Гасперини, который на самом деле использует его часто, и часто в качестве главного. Сегодня российский футболист, безусловно, важный элемент атаки «Аталанты», — сказал Элефанте ODDS.ru.

В сезоне-2023/24 Миранчук забил 3 гола и сделал 7 результативных передач в 21 матче за «Аталанту» во всех турнирах.