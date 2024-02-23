Колыванов: «Кварацхелия мог бы усилить «Барселону», у него есть потенциал»

Бывший форвард «Болонии» и «Фоджи» Игорь Колыванов прокомментировал информацию об интересе «Барселоны» к полузащитнику «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

«Барселона» интересуется Хвичей? Его сватали с командами и в том году, но он остается игроком «Наполи». Он бы мог усилить «Барселону», у него есть потенциал. Все-таки «Наполи» более мужская команда, «Барса» же более игровая: мяч держать, атаковать и прессинговать. Хвича — хороший футболист, но нужно время проявить себя более ярко. В итальянском чемпионате непросто играть. Так что матч между этими командами должен получиться интересным», — сказал Колыванов ODDS.ru.

В текущем сезоне 23-летний Кварацхелия провел 31 матч за неаполитанцев во всех турнирах, отметился 6 голами и 5 результативными передачами.