Проведель продлил контракт с «Лацио» до 2028 года

Вратарь «Лацио» Иван Проведель продлил контракт с командой, сообщается на официальном сайте клуба.

Новое соглашение с 29-летним итальянцем рассчитано до лета 2028 года. По сведениям журналиста Николо Скиры, голкипер будет получать 2 миллиона евро в год плюс бонусы.

В текущем сезоне Проведель провел 34 матча, в которых пропустил 36 мячей и 13 раз сыграл на ноль, а также забил гол в Лиге чемпионов.