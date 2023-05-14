В «Интере» рассказали о будущем Мартинеса и Шкриньяра в команде

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о возможном уходе из клуба нападающего Лаутаро Мартинеса и защитника Милана Шкриньяра.

«Если все условия, чтобы Мартинес в будущем стал капитаном команды. Трансфер Шкриньяра в «ПСЖ»? Мы хотим сделать все наилучшим образом, сообщим кое-что по завершении сезона», — приводит слова Маротты La Gazzetta dello sport.

«Интер» занимает третье место в турнирной таблице серии А, набрав 66 очков за 35 туров.

В полуфинале Лиги чемпионов «Интер» играет против «Милана». Первая встреча проходила на «Сан Сиро» и завершилась со счетом 0:2 в пользу нерадзурри. Ответный матч состоится 16 мая.

В финале Кубка Италии «Интер» встретится с «Фиорентиной». Игра пройдет 24 мая, начало — 22.00 мск.