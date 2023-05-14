Форвард «Атлетико» Мората может перейти в «Милан»

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората перейти в «Милан», сообщает Goal.

По информации издания, руководство клуба заинтересовано в подписании футболиста, у которого есть опыт игры в серии А.

Мората выступал за «Юве» дважды — с 2014 по 2016 и с 2020 по 2022 год.

В текущем сезоне 30-летний испанец провел 42 матча за «матрасников», в которых забил 15 голов и отдал 3 ассиста.