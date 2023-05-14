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Сегодня, 13:02

Алексей Миранчук не попал в заявку «Торино» на матч с «Вероной»

Руслан Минаев
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«Торино» и «Верона» объявили стартовый состав перед матчем 35-го тура чемпионата Италии.

«Торино»: Милинкович-Савич, Джиджи, Буонджорно, Родригес, Войвода, Илич, Риччи, Синго, Влашич, Карамо, Санабриа.

«Верона»: Монтипо, Маньяни, Хин, Давидович, Фараони, Тамез, Абильдгор, Лазович, Верди, Нгонге, Джурич.

Российский полузащитник «быков» Алексей Миранчук не попал в заявку на матч из-за травмы пальца.

Встреча начнется в 13.30 мск.

Италия. Серия А. 35-й тур
14 мая, 13:30. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
Торино

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Верона
ФК Торино
0
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В «Интере» рассказали о будущем Мартинеса и Шкриньяра в команде
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 34 26 5 3 70-23 83
2
 Ювентус 34 20 6 8 52-28 66
3
 Интер 35 21 3 11 66-37 66
4
 Лацио 35 19 8 8 54-28 65
5
 Милан 35 17 10 8 55-41 61
6
 Аталанта 35 17 7 11 56-42 58
7
 Рома 34 17 7 10 45-33 58
8
 Болонья 34 12 10 12 43-44 46
9
 Торино 34 12 10 12 36-39 46
10
 Монца 34 12 10 12 42-45 46
11
 Удинезе 34 11 13 10 45-41 46
12
 Фиорентина 34 12 10 12 45-40 46
13
 Сассуоло 35 12 8 15 43-54 44
14
 Эмполи 34 9 11 14 31-44 38
15
 Салернитана 35 8 14 13 43-56 38
16
 Лечче 35 7 11 17 30-43 32
17
 Специя 35 6 12 17 30-56 30
18
 Верона 34 7 9 18 28-51 30
19
 Кремонезе 34 4 12 18 31-59 24
20
 Сампдория 34 3 8 23 20-61 17
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38 тур
12.05 21:45
Лацио – Лечче
 2 : 2
13.05 16:00
Салернитана – Аталанта
 1 : 0
13.05 19:00
Специя – Милан
 2 : 0
13.05 21:45
Интер – Сассуоло
 4 : 2
14.05 13:30
Верона – Торино
 - : -
14.05 16:00
Фиорентина – Удинезе
 - : -
14.05 16:00
Монца – Наполи
 - : -
14.05 19:00
Болонья – Рома
 - : -
14.05 21:45
Ювентус – Кремонезе
 - : -
15.05 21:45
Сампдория – Эмполи
 - : -
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Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 20
Булай Диа

Булай Диа

Салернитана

 15
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 20 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 32 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 26 1 0
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