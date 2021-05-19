В «Фиорентине» отреагировали на информацию о возможном переходе Кокорина в «Кальяри»

В пресс-службе «Фиорентины» прокомментировали «СЭ» информацию о возможном переходе нападающего Александра Кокорина в «Кальяри».

По информации Calciomercatoweb, Кокорин и защитник «Фиорентины» Лоренцо Венути могут стать частью сделки по 26-летнему итальянскому вратарю «Кальяри» Алессио Краньо, стоимость которого оценивается в 20 миллионов евро.

«Мы ничего не знаем об этом слухе», — сказали «СЭ» в пресс-службе.

Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года из «Спартака». С тех пор россиянин принял участие лишь в трех матчах Серии А и выбыл из строя из-за мышечной травмы.

(Данил Алешин)