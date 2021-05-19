Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Канчельскис сделал прогноз на финал Кубка Италии «Аталанта» — «Ювентус»

17:00
Андрей Канчельскис. Фото Никита Успенский, -
Андрей Канчельскис. Фото Никита Успенский, -
Теги:

Бывший полузащитник «Фиорентины», «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча финала Кубка Италии «Аталанта» «Ювентус».

«Матчи за Кубок непредсказуемы. Выигрывает тот, кто удачливей, кому повезет больше. Неизвестно, с каким результатом закончится игра. «Ювентусу» надо постоянно выигрывать. Команда не привыкла оставаться без трофея и кубков. Что касается «Аталанты», то команда хорошо показывает себя на протяжении двух-трех сезонов. Думаю, что тут вероятность 55% на 45%, у «Ювентуса» все-таки чуть больше шансов», рассказал Канчельскис «СЭ».

Финальный матч Кубка Италии состоится 19 мая в 22:00 мск.

(Ангелина Коляда)

Аталанта — Ювентус

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Прежний ЦСКА мы уже не увидим. У армейцев будет новая команда
Уличное самбо: видео жесткого броска у ресторана Москвы
Вкус детства: как приготовить настоящие чебуреки дома
В Евросоюзе прокомментировали ситуацию с Медведчуком

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд