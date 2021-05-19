Бывший полузащитник «Фиорентины», «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча финала Кубка Италии «Аталанта» — «Ювентус».

«Матчи за Кубок непредсказуемы. Выигрывает тот, кто удачливей, кому повезет больше. Неизвестно, с каким результатом закончится игра. «Ювентусу» надо постоянно выигрывать. Команда не привыкла оставаться без трофея и кубков. Что касается «Аталанты», то команда хорошо показывает себя на протяжении двух-трех сезонов. Думаю, что тут вероятность 55% на 45%, у «Ювентуса» все-таки чуть больше шансов», — рассказал Канчельскис «СЭ».

Финальный матч Кубка Италии состоится 19 мая в 22:00 мск.

(Ангелина Коляда)