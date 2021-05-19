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В Италии сообщают, что Тедеско может возглавить «Фиорентину»

15:15
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Доменико Тедеско может занять пост главного тренера «Фиорентины», сообщает Fiorentinanews.

По информации СМИ, 35-летний немецкий специалист является одним из кандидатов на пост главного тренера команды. Помимо него, на место в «Фиорентине» претендуют Руди Гарсия и Абель Феррейра.

Тедеско возглавил «Спартак» в 2019 году. Он покинул клуб по окончании сезона-2020/21, в котором команда заняла второе место и получила право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

Отметим, что в «Фиорентине» играет российский нападающий Александр Кокорин, с которым Тедеско работал в «Спартаке».

Дополнительная информация:

https://www.fiorentinanews.com/da-garcia-a-tedesco-la-rassegna-degli-allenatori-offerti-alla-fiorentina/

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