В Италии сообщают, что Тедеско может возглавить «Фиорентину»

Доменико Тедеско может занять пост главного тренера «Фиорентины», сообщает Fiorentinanews.

По информации СМИ, 35-летний немецкий специалист является одним из кандидатов на пост главного тренера команды. Помимо него, на место в «Фиорентине» претендуют Руди Гарсия и Абель Феррейра.

Тедеско возглавил «Спартак» в 2019 году. Он покинул клуб по окончании сезона-2020/21, в котором команда заняла второе место и получила право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

Отметим, что в «Фиорентине» играет российский нападающий Александр Кокорин, с которым Тедеско работал в «Спартаке».