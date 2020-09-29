В «Аталанте» рассказали, когда Миранчук восстановится после травмы

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал, когда к работе в основной группе присоединится полузащитник Алексей Миранчук.

«Что сказать о травмированных игроках? Смотрите, Миранчук восстановится уже после перерыва, связанного на матчи национальных сборных. Думаю, тогда и стоит ждать его дебюта», — цитирует тренера сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Антон Миранчук перешел в «Аталанту» летом 2020 года, но пока из-за травмы, полученной в игре за «Локомотив», не дебютировал в новом клубе.