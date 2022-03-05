Кокорин включен в заявку «Фиорентины» на матч с «Вероной»
6 марта «Фиорентина» и «Верона» сыграют в матче 28-го тура чемпионата Италии. Флорентийцы огласили заявку на матч.
В этот состав попал российский нападающий Александр Кокорин.
В текущем сезоне на счету Кокорина ни одного результативного действия и одна желтая карточка в шести матчах за «Фиорентину» во всех турнирах.
Александр не выходил на поле с 10 января. Последние матчи команды он пропустил из-за мышечной травмы.
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|
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|27
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|60-22
|58
|
2
|Наполи
|27
|17
|6
|4
|49-19
|57
|
3
|Милан
|27
|17
|6
|4
|53-29
|57
|
4
|Ювентус
|27
|14
|8
|5
|41-25
|50
|
5
|Аталанта
|26
|13
|8
|5
|50-30
|47
|
6
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|27
|13
|5
|9
|45-34
|44
|
7
|Лацио
|27
|12
|7
|8
|54-42
|43
|
8
|Фиорентина
|26
|13
|3
|10
|45-36
|42
|
9
|Верона
|27
|11
|7
|9
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|40
|
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|27
|9
|9
|9
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|36
|
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|26
|9
|6
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|33-28
|33
|
12
|Удинезе
|27
|7
|11
|9
|37-43
|32
|
13
|Болонья
|26
|9
|5
|12
|32-42
|32
|
14
|Эмполи
|27
|8
|7
|12
|40-53
|31
|
15
|Сампдория
|28
|7
|5
|16
|36-48
|26
|
16
|Специя
|27
|7
|5
|15
|28-49
|26
|
17
|Кальяри
|27
|5
|10
|12
|28-48
|25
|
18
|Венеция
|26
|5
|7
|14
|24-47
|22
|
19
|Дженоа
|27
|1
|14
|12
|22-47
|17
|
20
|Салернитана
|27
|3
|6
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|20-64
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38 тур
|4.03
|22:45
|
Интер – Салернитана
|5 : 0
|5.03
|17:00
|
Удинезе – Сампдория
|2 : 1
|5.03
|20:00
|
Рома – Аталанта
|- : -
|5.03
|22:45
|
Кальяри – Лацио
|- : -
|6.03
|14:30
|
Дженоа – Эмполи
|- : -
|6.03
|17:00
|
Болонья – Торино
|- : -
|6.03
|17:00
|
Венеция – Сассуоло
|- : -
|6.03
|17:00
|
Фиорентина – Верона
|- : -
|6.03
|20:00
|
Ювентус – Специя
|- : -
|6.03
|22:45
|
Наполи – Милан
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|20
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|19
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|15
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|8
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|7
|
|
Николо Барелла
Интер
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|21
|1
|8
|
|
Кельвен Амиан
Специя
|22
|1
|5
|
|
Роберто Сориано
Болонья
|24
|1
|5
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