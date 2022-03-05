Кокорин включен в заявку «Фиорентины» на матч с «Вероной»

6 марта «Фиорентина» и «Верона» сыграют в матче 28-го тура чемпионата Италии. Флорентийцы огласили заявку на матч.

В этот состав попал российский нападающий Александр Кокорин.

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The Viola players to face Verona ??

Powered by Tomket Tires #ForzaViola ? #FiorentinaVerona pic.twitter.com/VMIu0IPNIL — ACF Fiorentina English (@ACFFiorentinaEN) March 5, 2022

В текущем сезоне на счету Кокорина ни одного результативного действия и одна желтая карточка в шести матчах за «Фиорентину» во всех турнирах.

Александр не выходил на поле с 10 января. Последние матчи команды он пропустил из-за мышечной травмы.