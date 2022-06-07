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Сегодня, 17:03

«Удинезе» объявил имя нового главного тренера

Иван Шитик
Корреспондент
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«Удинезе» 7 июня на официальном сайте объявил о назначении Андреа Соттила на пост главного тренера.

48-летний специалист заключил с клубом контракт, рассчитанный до июня 2023 года. Также в соглашении предусмотрена опция продления сотрудничества еще на сезон.

Соттил ранее выступал за «Удинезе» в качестве футболиста: он провел за команду 115 матчей.

В прошлом сезоне серии А команда из Удине заняла 12-е место в турнирной таблице (47 очков).

ФК Удинезе
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