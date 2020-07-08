«У нас было полное затмение в течение 15 минут». Сарри объяснил поражение «Ювентуса» от «Милана»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри после поражения от «Милана» в 31-м туре чемпионата Италии отметил, что не стоит зацикливаться на этом результате. По его словам, команда большую часть встречи контролировала игру.

— Я думаю, что наши первые 60 минут были мирового класса, — цитирует Football Italia Сарри. — Не стоит слишком много думать об этом поражении, потому что через три дня у нас будет еще одна игра. У нас было полное затмение в течение 15 минут. Такое случалось и с другими командами в этот период. Мы должны извлечь положительные моменты из игры, которые заключались в том, что «Юве» полностью контролировал в течение часа. Обычно даже невозможно найти причины этих необъяснимых отключений.

У нас были плохие матчи, и мы совершенно справедливо их проиграли, но в этот раз ситуация другая. Мы хорошо сыграли этим вечером. Это совершенно не похоже на поражения от «Вероны» и «Наполи», поэтому мы должны сосредоточиться на следующем матче.

В последнее время видел, что во многих других командах происходят подобные отключения, потому что это необычная ситуация — играть и тренироваться при таких температурах, когда так много игр близко друг к другу. Сидеть здесь, пытаясь переоценить это или подвергнуть себя критике, может привести к обратным результатам и заставить нас потерять всю ту хорошую работу, которую мы делали до сих пор.

Я не думаю, что поражение «Лацио» от «Лечче» имело значение, иначе первоначальный подход был бы плохим. Вместо этого мы были сосредоточены в большей части матча. Я даже не думаю, что мы расслабились после 2:0, это был пенальти, который вызвал затемнение.