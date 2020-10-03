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У хавбека «Наполи» Эльмаса выявлен коронавирус перед игрой с «Ювентусом»

18:01
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Пресс-служба «Наполи» выпустила обновленную информацию о результатах тестирования команды на коронавирус. По ее результатам полузащитник Эльиф Эльмас сдал положительный тест на covid-19.

Ранее в клубе сообщили, что все игроки прошли диагностику на коронавирус. 4 октября неаполитанцы встретятся с «Ювентусом» в рамках 3-го тура серии А.

«Ювентус» с 4 очками занимает 6-е место в турнирной таблице серии А. «Наполи» — 6 баллов и первая строчка.

Ювентус — Наполи

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