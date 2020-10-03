В «Наполи» сообщили о тестировании на коронавирус перед матчем с «Ювентусом»

Пресс-служба «Наполи» сообщает, что все члены команды сдали отрицательные тесты на коронавирус перед матчем 3-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом». Игра должна пройти 4 октября.

Еще четыре результата тестирования на covid-19 будут обработаны позже, говорится в заявлении неаполитанцев.

«Ювентус» с 4 очками занимает 6-е место в турнирной таблице серии А. «Наполи» — 6 баллов и первая строчка.