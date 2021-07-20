У гендиректора «Милана» Газидиса диагностировали рак

«Милан» объявил на своем официальном сайте, что у генерального директора клуба Ивана Газидиса диагностирован рак горла.

В сообщении указано, что врачи ожидают полного восстановления пациента. Такой вывод они сделали на основе серии анализов. При этом указано, что Газидис продолжит работу во время лечения в специализированной клинике. Владельцы и руководство клуба выразили ему полную поддержку.

«Конечно, никогда не бывает хорошего времени для такого диагноза, как рак, — сказал Газидис. — Но у меня очень излечимая форма рака и положительный диагноз. Со мной медицинская экспертиза мирового уровня, поддержка моих близких и всех в клубе, и я уверен, что рак будет успешно излечен и я буду полностью здоров.

Мой диагноз показывает, насколько важно регулярно делать медосмотр, даже если у вас нет симптомов. Я бы рекомендовал всем сделать свое здоровье приоритетом и даже при всех ваших ежедневных обязательствах и работе регулярно обследоваться».