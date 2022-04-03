Спаллетти: «Было очевидно, что счет 2:1 не гарантирует победу»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал результат матча 31-го тура чемпионата Италии против «Аталанты» (3:1).

«Мы боремся за первую строчку. А для этого команда должна обладать психологией победителей. Мы не имеем права расслабляться. Необходимо стремиться к победе каждую минуту.

«Аталанта» показала хороший футбол. Соперник прижал нас к воротам во второй половине. Но именно тогда футболисты «Наполи» проявили характер. Было очевидно, что счет 2:1 не гарантирует победу», — сказал Спаллетти DAZN.

«Наполи» с 66 очами идет на второй позиции в турнирной таблице Серии А, уступая по дополнительным показателям лидирующему «Милану». «Аталанта» (51 очко) располагается на седьмой позиции.