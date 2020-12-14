Tuttomercatoweb: Разгневанный Гомес покинул сегодняшнюю тренировку «Аталанты»

Капитан «Аталанты» Алехандро Гомес сегодня досрочно покинул тренировку команды, сообщает Tuttomercatoweb. Источник указывает, что он был в гневе.

Ранее в прессе появилась информация о его конфликте с главным тренером Джан Пьеро Гасперини. Также сообщалось, что из-за этого он покинет команду.

«Хочу сказать вам, что, когда я уйду, вы узнаете всю правду. Вы хорошо меня знаете, вы знаете, кто я. Я люблю вас, ваш капитан», — написал до этого футболист в Instagram.

В составе «Аталанты» Гомес выступает на протяжении шести лет. Его контракт с командой рассчитан до лета 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

32-летний нападающий в текущем сезоне провел 15 матчей за «Аталанту» во всех турнирах и забил пять мячей при четырех голевых передачах.