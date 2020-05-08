Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Три человека из «Милана» заразились коронавирусом

08:56
Серия А.
Серия А.
Теги:

В «Милане» зафиксировано 3 случая заражения коронавирусом, сообщает итальянский журналист Николо Скира.

— Вдобавок к 6 случаям в «Фиорентине» и 4 случаям в «Сампдории», 3 человека из «Милана» сдали положительный тест на коронавирус, — написал у себя в Twitter Скира. — Возобновление сезона в серии А становится все сложнее.

Сезон-2019/20 в Италии прерван из-за пандемии коронавируса, дата возобновления еще не объявлена, однако клубы планируют вернуться к тренировкам на своих базах.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир