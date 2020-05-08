Три человека из «Милана» заразились коронавирусом

В «Милане» зафиксировано 3 случая заражения коронавирусом, сообщает итальянский журналист Николо Скира.

— Вдобавок к 6 случаям в «Фиорентине» и 4 случаям в «Сампдории», 3 человека из «Милана» сдали положительный тест на коронавирус, — написал у себя в Twitter Скира. — Возобновление сезона в серии А становится все сложнее.

Emergenza #COVID?19 sempre pi? forte nel mondo del calcio: oltre ai 6 casi della Fiorentina e ai 4 giocatori della Sampdoria ci sarebbero 3 tesserati positivi anche nel #Milan. La ripartenza della #SerieA si fa sempre pi? complicata. #coronavirus — Nicol? Schira (@NicoSchira) May 8, 2020

Сезон-2019/20 в Италии прерван из-за пандемии коронавируса, дата возобновления еще не объявлена, однако клубы планируют вернуться к тренировкам на своих базах.