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Юрич: «Влашич хочет вернуться в «Торино», но «Вест Хэм» требует слишком много»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Торино» Иван Юрич рассказал, что хочет видеть в команде полузащитника «Вест Хэма» Николу Влашича.

«Наша команда хуже, чем в прошлом году. Хотелось бы амбидекстера на левом фланге. Мне нравится Джош Дойг, но я привередлив, поэтому хотелось бы молодого Ансальди. Влашич хочет вернуться, но «Вест Хэм» требует слишком многого», — цитирует Pazzidifanta Юрича.

В сезоне-2022/23 Влашич на правах аренды играл за «Торино». Он забил 5 голов и сделал 8 результативных передач в 37 матчах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 17 миллионов евро.

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Иван Юрич
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