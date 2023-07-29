Юрич: «Влашич хочет вернуться в «Торино», но «Вест Хэм» требует слишком много»
Главный тренер «Торино» Иван Юрич рассказал, что хочет видеть в команде полузащитника «Вест Хэма» Николу Влашича.
«Наша команда хуже, чем в прошлом году. Хотелось бы амбидекстера на левом фланге. Мне нравится Джош Дойг, но я привередлив, поэтому хотелось бы молодого Ансальди. Влашич хочет вернуться, но «Вест Хэм» требует слишком многого», — цитирует Pazzidifanta Юрича.
В сезоне-2022/23 Влашич на правах аренды играл за «Торино». Он забил 5 голов и сделал 8 результативных передач в 37 матчах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 17 миллионов евро.
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14
|Эмполи
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15
|Салернитана
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16
|Лечче
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17
|Верона
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18
|Фрозиноне
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19
|Дженоа
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|19.08
|19:30
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Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
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Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
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Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
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Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
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Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
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Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
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Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
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Болонья – Милан
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