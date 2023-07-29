Индзаги: «Благодарен Лукаку за то, что он дал «Интеру» в прошлом сезоне»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал прокомментировал информацию о том, что форвард «Челси» Ромелу Лукаку вел переговоры с «Ювентусом».

«Вы все знаете, как много я и клуб сделали в прошлом году, чтобы вернуть Лукаку. Он оказал нам большую помощь. Он получил любовь всей семьи «Интера», особенно болельщиков, которые являются самой важной частью. История, вероятно, заслуживает другого конца, но я благодарю его за то, что он дал нам в прошлом году. Когда он вернулся после травмы, он сильно помог нам в достижении наших целей», — приводит Pazzidifanta.com слова Индзаги.

Ранее объединение болельщиков «Интера» Curva Nord выпустило заявление в связи с возможным переходом Лукаку в «Ювентус». Также фанаты туринского клуба выступили против перехода 30-летнего игрока.

?В прошлом сезоне Лукаку играл за «Интер» на правах аренды. Форвард в 37 матчах во всех турнирах забил 14 голов и отдал 7 результативных передач.