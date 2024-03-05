Индзаги об отрыве от «Юве»: «Очевидно — наша судьба в наших руках, но нужно сохранять концентрацию»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился мнением о чемпионской гонке в серии А.

В матче 27-го тура «нерадзурри» дома обыграли «Дженоа» (2:1).

«Судьба «Интера» в его руках? Очевидно. За 33 дня мы нарастили отрыв от «Ювентуса» до 15 очков, но нам нужно сохранять концентрацию. Я в футболе много лет и знаю, как это работает.

Впереди еще много игр, нам предстоит провести три матча до перерыва на сборные против очень серьезных соперников — «Болоньи», «Атлетико» и «Наполи», — цитирует тренера TuttoMercatoWeb.

«Интер» продолжает лидировать в турнирной таблице серии А. Команда набрала 72 очка в 27 матчах, отрыв от идущего вторым «Ювентуса» теперь составляет 15 очков.