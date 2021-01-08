Тренер «Аталанты» Гасперини: «У Миранчука нет качеств нападающего»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заявил, что для полузащитника Алексея Миранчука необходимо подобрать другую позицию на поле.

«У Миранчука нет качеств нападающего, как у Иличича. Нам нужно найти для него наиболее подходящую позицию на поле. Посмотрим — конкурентоспособен ли он», — цитирует Гасперини tuttoatalanta.com.

25-летний российский футболист в этом сезоне провел 9 матчей за клуб из Бергамо и забил два гола. Миранчук перешел в «Аталанту» в августе 2020-го из «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.