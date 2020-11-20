Тотти вылечился от коронавируса
Бывший футболист «Ромы» Франческо Тотти сообщил о том, что переболел коронавирусной инфекцией, которая была диагностирована у него в начале ноября.
— Как вы знаете в последние недели, я плохо себя чувствовал. Теперь я выздоровел и могу с некоторым облегчением сказать вам, что у меня был COVID-19, и это не было легкой прогулкой: температура, которая не снижалась, низкое насыщение кислородом и уходящие силы, — написал Тотти s Instagram.
Напомним, в середине октября стало известно, что от последствий коронавируса скончался 76-летний отец Тотти. До этого он перенес сердечный приступ.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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