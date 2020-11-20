Тотти вылечился от коронавируса

Бывший футболист «Ромы» Франческо Тотти сообщил о том, что переболел коронавирусной инфекцией, которая была диагностирована у него в начале ноября.

— Как вы знаете в последние недели, я плохо себя чувствовал. Теперь я выздоровел и могу с некоторым облегчением сказать вам, что у меня был COVID-19, и это не было легкой прогулкой: температура, которая не снижалась, низкое насыщение кислородом и уходящие силы, — написал Тотти s Instagram.

Напомним, в середине октября стало известно, что от последствий коронавируса скончался 76-летний отец Тотти. До этого он перенес сердечный приступ.