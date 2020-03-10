Тотти готов рассмотреть возвращение в «Рому» после смены владельца

Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти ответил на вопрос, готов ли он занять одну из должностей в клубе после того, как бизнесмен Дэн Фридкин выкупит клуб у Джеймса Паллотты. Ранее сообщалось, что сделка о продаже «Ромы» завершена.

— Если мне позвонят, я отвечу, — цитирует Тотти Il Messaggero. — Я рассмотрю это. Никогда не говори никогда.

43-летний Франческо Тотти после завершения карьеры был директором «Ромы» с 2017 по 2019 год. Позднее он покинул клуб из-за конфликта с руководством.