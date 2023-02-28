«Торино» забил «Ювентусу» на 2-й минуте встречи после подачи Миранчука с углового
Нападающий «Торино» Янн Карамо открыл счет в матче 24-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» на второй минуте встречи.
Ассистировал ему Алессандро Буонджорно, который получил мяч в результате точной подачи российского хавбека «быков» Алексея Миранчука с углового.
В текущем сезоне 27-летний россиянин сыграл за «быков» 17 матчей в чемпионате Италии, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.
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|Интер
|24
|15
|2
|7
|44-28
|47
|
3
|Милан
|24
|14
|5
|5
|41-30
|47
|
4
|Лацио
|24
|13
|6
|5
|40-19
|45
|
5
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|24
|13
|5
|6
|31-21
|44
|
6
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|24
|12
|5
|7
|42-28
|41
|
7
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|5
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|35
|
8
|Ювентус
|23
|14
|5
|4
|36-17
|32
|
9
|Торино
|23
|8
|7
|8
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|
10
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|24
|7
|10
|7
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|31
|
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|24
|8
|5
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|29
|
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|Фиорентина
|24
|7
|7
|10
|27-30
|28
|
13
|Эмполи
|24
|6
|10
|8
|22-31
|28
|
14
|Сассуоло
|24
|7
|6
|11
|27-35
|27
|
15
|Лечче
|24
|6
|9
|9
|24-27
|27
|
16
|Салернитана
|24
|6
|6
|12
|28-44
|24
|
17
|Специя
|24
|4
|8
|12
|21-41
|20
|
18
|Верона
|24
|4
|5
|15
|20-37
|17
|
19
|Кремонезе
|24
|1
|9
|14
|19-43
|12
|
20
|Сампдория
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|2
|5
|17
|11-39
|11
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36 тур
37 тур
38 тур
|25.02
|20:00
|
Эмполи – Наполи
|0 : 2
|25.02
|22:45
|
Лечче – Сассуоло
|0 : 1
|26.02
|14:30
|
Болонья – Интер
|1 : 0
|26.02
|17:00
|
Салернитана – Монца
|3 : 0
|26.02
|20:00
|
Удинезе – Специя
|2 : 2
|26.02
|22:45
|
Милан – Аталанта
|2 : 0
|27.02
|20:30
|
Верона – Фиорентина
|0 : 3
|27.02
|22:45
|
Лацио – Сампдория
|1 : 0
|28.02
|20:30
|
Кремонезе – Рома
|2 : 1
|28.02
|22:45
|
Ювентус – Торино
|- : -
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Бомбардиры
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|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|19
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|13
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|12
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|9
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|13
|1
|5
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|22
|1
|1
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|15
|1
|0
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