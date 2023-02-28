«Торино» забил «Ювентусу» на 2-й минуте встречи после подачи Миранчука с углового

Нападающий «Торино» Янн Карамо открыл счет в матче 24-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» на второй минуте встречи.

Ассистировал ему Алессандро Буонджорно, который получил мяч в результате точной подачи российского хавбека «быков» Алексея Миранчука с углового.

В текущем сезоне 27-летний россиянин сыграл за «быков» 17 матчей в чемпионате Италии, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.