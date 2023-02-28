«Рома» уступила аутсайдеру серии А «Кремонезе»

«Кремонезе» победил «Рому» в домашнем матче 24-го тура серии А — 2:1.

В составе римлян отличился Леонардо Спинаццола. Также на 46-й минуте встречи был удален главный тренер «волков» Жозе Моуринью за оскорбление арбитра.

За «Кремонезе» забили Франк Тсаджут и Даниэль Чиофани.

«Рома» располагается на 5-й строчке турнирной таблицы чемпионата Италии, набрав 44 очка за 24 тура.

«Кремонезе» находится на 19-м месте с 12 очками за 24 игры.