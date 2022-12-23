«Торино» сохраняет интерес к экс-форварду «Ростова» Шомуродову

«Торино» сохраняет интерес к нападающему «Ромы» Элдору Шомуродову. Туринский клуб хочет воспользоваться тем фактом, что 27-летний игрок сборной Узбекистана не входит в планы главного тренер римлян Жозе Моуринью, сообщает журналист Николо Скира.

Бывший футболист «Ростова» играет в «Роме» с лета прошлого года. Его соглашение с римским клубом рассчитано до середины 2026 года.

В этом сезоне он провел 6 матчей в серии А. Его трансферная стоимость — 7 миллионов евро.