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23 декабря, 23:42

«Торино» сохраняет интерес к экс-форварду «Ростова» Шомуродову

Иван Шитик
Корреспондент
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«Торино» сохраняет интерес к нападающему «Ромы» Элдору Шомуродову. Туринский клуб хочет воспользоваться тем фактом, что 27-летний игрок сборной Узбекистана не входит в планы главного тренер римлян Жозе Моуринью, сообщает журналист Николо Скира.

Бывший футболист «Ростова» играет в «Роме» с лета прошлого года. Его соглашение с римским клубом рассчитано до середины 2026 года.

В этом сезоне он провел 6 матчей в серии А. Его трансферная стоимость — 7 миллионов евро.

Элдор Шомуродов
ФК Рома
ФК Торино
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 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
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 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
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 Интер 15 10 0 5 34-22 30
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 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
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 Торино 15 6 3 6 16-17 21
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 Специя 15 3 4 8 14-26 13
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 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
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 - : -
4.01 14:30
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 - : -
4.01 16:30
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 - : -
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Интер

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Хвича Кварацхелия

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