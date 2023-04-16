Голевая передача Миранчука принесла «Торино» ничью с «Салернитаной»

«Торино» на своем поле сыграл вничью с «Салернитаной» в 30-м туре итальянской серии А — 1:1.

На 9-й минуте встречи гостей вывел вперед бывший полузащитник «Краснодара» Тонни Вильена. Туринцы сумели отыграться во втором тайме — с передачи Алексея Миранчука отличился Антонио Санабрия.

«Торино» с 39 очками занимает 10-е место в серии А. «Салернитана» набрала 30 очков и идет на 15-й строчке в турнирной таблице.