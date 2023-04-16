Голевая передача Миранчука принесла «Торино» ничью с «Салернитаной»
«Торино» на своем поле сыграл вничью с «Салернитаной» в 30-м туре итальянской серии А — 1:1.
На 9-й минуте встречи гостей вывел вперед бывший полузащитник «Краснодара» Тонни Вильена. Туринцы сумели отыграться во втором тайме — с передачи Алексея Миранчука отличился Антонио Санабрия.
«Торино» с 39 очками занимает 10-е место в серии А. «Салернитана» набрала 30 очков и идет на 15-й строчке в турнирной таблице.
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|75
|
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|Лацио
|30
|18
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|5
|49-20
|61
|
3
|Рома
|29
|16
|5
|8
|39-26
|53
|
4
|Милан
|30
|15
|8
|7
|49-37
|53
|
5
|Интер
|30
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|3
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|51
|
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|
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|44
|
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|30
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|44
|
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|34-32
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|
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|30
|10
|9
|11
|31-36
|39
|
11
|Удинезе
|29
|9
|12
|8
|39-36
|39
|
12
|Монца
|30
|10
|8
|12
|35-41
|38
|
13
|Сассуоло
|29
|10
|7
|12
|37-43
|37
|
14
|Эмполи
|30
|7
|11
|12
|25-37
|32
|
15
|Салернитана
|30
|6
|12
|12
|34-50
|30
|
16
|Лечче
|30
|6
|10
|14
|26-36
|28
|
17
|Специя
|30
|5
|11
|14
|25-48
|26
|
18
|Верона
|30
|5
|8
|17
|24-43
|23
|
19
|Кремонезе
|30
|3
|10
|17
|27-54
|19
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|Сампдория
|30
|3
|7
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|19-51
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|14.04
|19:30
|
Кремонезе – Эмполи
|1 : 0
|14.04
|21:45
|
Специя – Лацио
|0 : 3
|15.04
|16:00
|
Болонья – Милан
|1 : 1
|15.04
|19:00
|
Наполи – Верона
|0 : 0
|15.04
|21:45
|
Интер – Монца
|0 : 1
|16.04
|13:30
|
Лечче – Сампдория
|1 : 1
|16.04
|16:00
|
Торино – Салернитана
|1 : 1
|16.04
|19:00
|
Сассуоло – Ювентус
|- : -
|16.04
|21:45
|
Рома – Удинезе
|- : -
|17.04
|21:45
|
Фиорентина – Аталанта
|- : -
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|Г
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Наполи
|21
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|14
|
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|П
|
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Наполи
|10
|
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Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
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Филип Костич
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|К
|Ж
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|1
|6
|
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