«Торино» продлил контракт с бразильским защитником

«Торино» продлил контракт с защитником Бремером, сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Бразильский защитник поставил подпись под новым соглашением с туринским клубом до июня 2024 года.

Бремер присоединился к «Торино» летом 2018 года, перейдя из «Атлетико Минейро». В текущем сезоне 24-летний игрок провел 21 матч в составе «быков», отличившись двумя голами и одним ассистом.