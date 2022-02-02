«Торино» продлил контракт с бразильским защитником
«Торино» продлил контракт с защитником Бремером, сообщает пресс-служба итальянского клуба.
Бразильский защитник поставил подпись под новым соглашением с туринским клубом до июня 2024 года.
Бремер присоединился к «Торино» летом 2018 года, перейдя из «Атлетико Минейро». В текущем сезоне 24-летний игрок провел 21 матч в составе «быков», отличившись двумя голами и одним ассистом.
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|
14
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|7
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|24-42
|25
|
15
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|5
|9
|8
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|24
|
16
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|5
|5
|13
|29-41
|20
|
17
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|22
|4
|6
|12
|20-40
|18
|
18
|Кальяри
|23
|3
|8
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|22-44
|17
|
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|23
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|6.01
|14:30
|
Болонья – Интер
|- : -
|6.01
|14:30
|
Сампдория – Кальяри
|1 : 2
|6.01
|16:30
|
Лацио – Эмполи
|3 : 3
|6.01
|16:30
|
Специя – Верона
|1 : 2
|6.01
|18:30
|
Аталанта – Торино
|- : -
|6.01
|18:30
|
Сассуоло – Дженоа
|1 : 1
|6.01
|20:30
|
Милан – Рома
|3 : 1
|6.01
|20:30
|
Салернитана – Венеция
|- : -
|6.01
|22:45
|
Фиорентина – Удинезе
|- : -
|6.01
|22:45
|
Ювентус – Наполи
|1 : 1
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Лацио
|17
|
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Ювентус
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Джованни Симеоне
Верона
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Ромеро Луис Альберто
Лацио
|6
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|6
|
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Перейра Гомес Фелипе Андерсон
Лацио
|6
|И
|К
|Ж
|
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Роберто Сориано
Болонья
|20
|1
|4
|
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Луис Фелипе
Лацио
|20
|1
|9
|
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Венеция
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|1
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