Игрока «Лацио» ограбили на улице в Риме

Полузащитник «Лацио» Тома Башич стал жертвой ограбления, сообщает Football Italia.

Преступление произошло 2 февраля в Риме. Грабитель подошел к Башичу и, угрожая пистолетом, завладел его золотыми часами.

25-летний хорват был вынужден отдать преступнику часы Rolex Daytona, после чего грабитель сел на мотоцикл и уехал.

В нынешнем сезоне Башич провел 15 матчей в cерии А, отдав 2 голевые передачи.