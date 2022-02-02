Рэмзи прокомментировал переход в «Рейнджерс» из «Ювентуса»
Рэмзи высказался о переходе в «Рейнджерс»
Полузащитник Аарон Рэмзи прокомментировал свой переход из «Ювентуса» в «Рейнджерс».
«Переход был нервным. Между клубами постоянно был диалог, появлялись небольшие изменения. В конце концов я рад, что мы договорились. Я сталкивался с этим впервые, так что да, это определенно нервный опыт для меня. Очень хотел попасть в этот клуб, поэтому был взволнован», — цитирует Рэмси Sky Sports.
Арендное соглашение с 31-летним валлийцем рассчитано до конца сезона. В текущем сезоне Рэмзи провел 5 матчей за «Ювентус» и заработал желтую карточку.
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|27
|
14
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|23
|7
|4
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|25
|
15
|Удинезе
|22
|5
|9
|8
|31-36
|24
|
16
|Сампдория
|23
|5
|5
|13
|29-41
|20
|
17
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|22
|4
|6
|12
|20-40
|18
|
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|Кальяри
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|22-44
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|10
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|6.01
|14:30
|
Болонья – Интер
|- : -
|6.01
|14:30
|
Сампдория – Кальяри
|1 : 2
|6.01
|16:30
|
Лацио – Эмполи
|3 : 3
|6.01
|16:30
|
Специя – Верона
|1 : 2
|6.01
|18:30
|
Аталанта – Торино
|- : -
|6.01
|18:30
|
Сассуоло – Дженоа
|1 : 1
|6.01
|20:30
|
Милан – Рома
|3 : 1
|6.01
|20:30
|
Салернитана – Венеция
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|22:45
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Фиорентина – Удинезе
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|6.01
|22:45
|
Ювентус – Наполи
|1 : 1
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Джованни Симеоне
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Лацио
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Сергей Милинкович-Савич
Лацио
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Перейра Гомес Фелипе Андерсон
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|И
|К
|Ж
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Роберто Сориано
Болонья
|20
|1
|4
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Луис Фелипе
Лацио
|20
|1
|9
|
|
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