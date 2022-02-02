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Сегодня, 19:04

Рэмзи прокомментировал переход в «Рейнджерс» из «Ювентуса»

Рэмзи высказался о переходе в «Рейнджерс»
Виктория Кравченко

Полузащитник Аарон Рэмзи прокомментировал свой переход из «Ювентуса» в «Рейнджерс».

«Переход был нервным. Между клубами постоянно был диалог, появлялись небольшие изменения. В конце концов я рад, что мы договорились. Я сталкивался с этим впервые, так что да, это определенно нервный опыт для меня. Очень хотел попасть в этот клуб, поэтому был взволнован», — цитирует Рэмси Sky Sports.

Арендное соглашение с 31-летним валлийцем рассчитано до конца сезона. В текущем сезоне Рэмзи провел 5 матчей за «Ювентус» и заработал желтую карточку.

Аарон Рэмзи
ФК Рейнджерс
ФК Ювентус
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 Милан 23 15 4 4 47-25 49
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 Аталанта 22 12 7 3 44-26 43
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 Ювентус 23 12 6 5 34-21 42
6
 Рома 23 12 2 9 40-30 38
7
 Фиорентина 22 11 3 8 41-30 36
8
 Лацио 23 10 6 7 46-39 36
9
 Верона 23 9 6 8 43-38 33
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 Торино 22 9 5 8 30-21 32
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 Сассуоло 23 7 8 8 39-38 29
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6.01 14:30
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 - : -
6.01 14:30
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 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
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Специя – Верона
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Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
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6.01 20:30
Салернитана – Венеция
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 - : -
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 1
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Джованни Симеоне

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П
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Ромеро Луис Альберто

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Лацио

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