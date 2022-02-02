Рэмзи прокомментировал переход в «Рейнджерс» из «Ювентуса»

Полузащитник Аарон Рэмзи прокомментировал свой переход из «Ювентуса» в «Рейнджерс».

«Переход был нервным. Между клубами постоянно был диалог, появлялись небольшие изменения. В конце концов я рад, что мы договорились. Я сталкивался с этим впервые, так что да, это определенно нервный опыт для меня. Очень хотел попасть в этот клуб, поэтому был взволнован», — цитирует Рэмси Sky Sports.

Арендное соглашение с 31-летним валлийцем рассчитано до конца сезона. В текущем сезоне Рэмзи провел 5 матчей за «Ювентус» и заработал желтую карточку.