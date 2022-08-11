Капелло оценил переход Миранчука в «Торино»: «Это не понижение. Очень хороший клуб для Алексея»

Экс-тренер сборной России Фабио Капелло оценил переход Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Торино».

«Переход Миранчука в «Торино» из «Аталанты»? Это не понижение. «Торино» — очень хороший клуб для Алексея», — сказал Капелло «СЭ».

Ранее спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти подтвердил переход Миранчука из «Аталанты» в «Торино» на условиях аренды с правом выкупа.