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Капелло оценил переход Миранчука в «Торино»: «Это не понижение. Очень хороший клуб для Алексея»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Экс-тренер сборной России Фабио Капелло оценил переход Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Торино».

«Переход Миранчука в «Торино» из «Аталанты»? Это не понижение. «Торино» — очень хороший клуб для Алексея», — сказал Капелло «СЭ».

Ранее спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти подтвердил переход Миранчука из «Аталанты» в «Торино» на условиях аренды с правом выкупа.

26-летний Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В прошлом сезоне он провел 25 матчей за команду из Бергамо, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач. Его контракт с «Аталантой» действует до конца июня 2024-го.

Алексей Миранчук
Фабио Капелло
Футбол
ФК Аталанта
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