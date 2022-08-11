Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 15:22

Смородская о переходе Миранчука в «Торино»: «Я рада за него. Ему нужно было уходить из «Аталанты»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская а разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала переход Алексея Миранчука в «Торино» на правах аренды с правом выкупа.

«Я рада за него. Ему нужно было уходить из «Аталанты». У него там не сложилось, не получилось. Надо было перестроить свою жизнь, запустить ее заново. Надеюсь ли я на то, что «Торино» захочет выкупить Миранчука? Пока рано об этом говорить. Все будет зависеть от него», — сказала Смородская «СЭ».

26-летний Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В прошлом сезоне он провел 25 матчей за команду из Бергамо, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач. Его контракт с «Аталантой» действует до конца июня 2024-го.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Торино
Ольга Смородская
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Почему возникает головокружение? Мнение экспертов
Тюрьма или армия: хоккеист СКА Воробьев сознался в покупке военного билета, ему грозит 12 лет колонии. Что вообще происходит?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Торино» объявил об аренде Алексея Миранчука у «Аталанты» с правом выкупа
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
2
 Интер 0 0 0 0 0-0 0
3
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
5
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
6
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
7
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
8
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
9
 Верона 0 0 0 0 0-0 0
10
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эмполи 0 0 0 0 0-0 0
15
 Сампдория 0 0 0 0 0-0 0
16
 Специя 0 0 0 0 0-0 0
17
 Салернитана 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
19
 Кремонезе 0 0 0 0 0-0 0
20
 Монца 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.08 19:30
Милан – Удинезе
 - : -
13.08 19:30
Сампдория – Аталанта
 - : -
13.08 21:45
Лечче – Интер
 - : -
13.08 21:45
Монца – Торино
 - : -
14.08 19:30
Фиорентина – Кремонезе
 - : -
14.08 19:30
Лацио – Болонья
 - : -
14.08 21:45
Салернитана – Рома
 - : -
14.08 21:45
Специя – Эмполи
 - : -
15.08 19:30
Верона – Наполи
 - : -
15.08 21:45
Ювентус – Сассуоло
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости