Смородская о переходе Миранчука в «Торино»: «Я рада за него. Ему нужно было уходить из «Аталанты»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская а разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала переход Алексея Миранчука в «Торино» на правах аренды с правом выкупа.

«Я рада за него. Ему нужно было уходить из «Аталанты». У него там не сложилось, не получилось. Надо было перестроить свою жизнь, запустить ее заново. Надеюсь ли я на то, что «Торино» захочет выкупить Миранчука? Пока рано об этом говорить. Все будет зависеть от него», — сказала Смородская «СЭ».

26-летний Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В прошлом сезоне он провел 25 матчей за команду из Бергамо, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач. Его контракт с «Аталантой» действует до конца июня 2024-го.