Смородская о переходе Миранчука в «Торино»: «Я рада за него. Ему нужно было уходить из «Аталанты»
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская а разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала переход Алексея Миранчука в «Торино» на правах аренды с правом выкупа.
«Я рада за него. Ему нужно было уходить из «Аталанты». У него там не сложилось, не получилось. Надо было перестроить свою жизнь, запустить ее заново. Надеюсь ли я на то, что «Торино» захочет выкупить Миранчука? Пока рано об этом говорить. Все будет зависеть от него», — сказала Смородская «СЭ».
26-летний Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В прошлом сезоне он провел 25 матчей за команду из Бергамо, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач. Его контракт с «Аталантой» действует до конца июня 2024-го.
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|
1
|Милан
|0
|0
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|0
|
2
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
|
Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
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