«Торино» сыграл вничью с «Кремонезе», у Миранчука результативный пас
«Торино» в матче 23-го тура чемпионата Италии дома сыграл вничью с «Кремонезе» со счетом 2:2.
В составе туринцев голы забили Антонио Санабриа и Стефан Синго с передачи Алексея Миранчука, гости ответили точными ударами Франка Тсаджута и Эмануэле Валери.
После этого матча «Торино» с 31 очком занимает девятое место в турнирной таблице, «Кремонезе» с 9 очками — на последней строчке.
Положение команд
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Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|23
|20
|2
|1
|56-15
|62
|
2
|Интер
|23
|15
|2
|6
|44-27
|47
|
3
|Рома
|23
|13
|5
|5
|30-19
|44
|
4
|Милан
|23
|13
|5
|5
|39-30
|44
|
5
|Лацио
|23
|12
|6
|5
|39-19
|42
|
6
|Аталанта
|23
|12
|5
|6
|42-26
|41
|
7
|Ювентус
|23
|14
|5
|4
|36-17
|32
|
8
|Болонья
|23
|9
|5
|9
|30-33
|32
|
9
|Торино
|23
|8
|7
|8
|24-25
|31
|
10
|Удинезе
|23
|7
|9
|7
|31-28
|30
|
11
|Монца
|23
|8
|5
|10
|28-31
|29
|
12
|Эмполи
|23
|6
|10
|7
|22-29
|28
|
13
|Лечче
|23
|6
|9
|8
|24-26
|27
|
14
|Фиорентина
|23
|6
|7
|10
|24-30
|25
|
15
|Сассуоло
|23
|6
|6
|11
|26-35
|24
|
16
|Салернитана
|23
|5
|6
|12
|25-44
|21
|
17
|Специя
|23
|4
|7
|12
|19-39
|19
|
18
|Верона
|23
|4
|5
|14
|20-34
|17
|
19
|Сампдория
|23
|2
|5
|16
|11-38
|11
|
20
|Кремонезе
|23
|0
|9
|14
|17-42
|9
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|17.02
|22:45
|
Сассуоло – Наполи
|0 : 2
|18.02
|17:00
|
Сампдория – Болонья
|1 : 2
|18.02
|20:00
|
Монца – Милан
|0 : 1
|18.02
|22:45
|
Интер – Удинезе
|3 : 1
|19.02
|14:30
|
Аталанта – Лечче
|1 : 2
|19.02
|17:00
|
Фиорентина – Эмполи
|1 : 1
|19.02
|17:00
|
Салернитана – Лацио
|0 : 2
|19.02
|20:00
|
Специя – Ювентус
|0 : 2
|19.02
|22:45
|
Рома – Верона
|1 : 0
|20.02
|22:45
|
Торино – Кремонезе
|2 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|18
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|13
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|12
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|9
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|13
|1
|5
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|21
|1
|1
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|14
|1
|0
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