«Торино» сыграл вничью с «Кремонезе», у Миранчука результативный пас

«Торино» в матче 23-го тура чемпионата Италии дома сыграл вничью с «Кремонезе» со счетом 2:2.

В составе туринцев голы забили Антонио Санабриа и Стефан Синго с передачи Алексея Миранчука, гости ответили точными ударами Франка Тсаджута и Эмануэле Валери.

После этого матча «Торино» с 31 очком занимает девятое место в турнирной таблице, «Кремонезе» с 9 очками — на последней строчке.