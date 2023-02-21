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«Торино» сыграл вничью с «Кремонезе», у Миранчука результативный пас

Сергей Разин
корреспондент
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20 февраля. «Торино» — «Кремонезе» (2:2).
Фото Global Look Press

«Торино» в матче 23-го тура чемпионата Италии дома сыграл вничью с «Кремонезе» со счетом 2:2.

В составе туринцев голы забили Антонио Санабриа и Стефан Синго с передачи Алексея Миранчука, гости ответили точными ударами Франка Тсаджута и Эмануэле Валери.

После этого матча «Торино» с 31 очком занимает девятое место в турнирной таблице, «Кремонезе» с 9 очками — на последней строчке.

Италия. Серия А. 23-й тур
20 февр, 22:45. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
2:2
Кремонезе
Алексей Миранчук
ФК Кремонезе
ФК Торино
серия А
0
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Миранчук в матче с «Кремонезе» отметился результативной передачей

Серия А: «Наполи» обыграл «Сассуоло», «Торино» и «Кремонезе» сыграли вничью и другие матчи 23-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 23 20 2 1 56-15 62
2
 Интер 23 15 2 6 44-27 47
3
 Рома 23 13 5 5 30-19 44
4
 Милан 23 13 5 5 39-30 44
5
 Лацио 23 12 6 5 39-19 42
6
 Аталанта 23 12 5 6 42-26 41
7
 Ювентус 23 14 5 4 36-17 32
8
 Болонья 23 9 5 9 30-33 32
9
 Торино 23 8 7 8 24-25 31
10
 Удинезе 23 7 9 7 31-28 30
11
 Монца 23 8 5 10 28-31 29
12
 Эмполи 23 6 10 7 22-29 28
13
 Лечче 23 6 9 8 24-26 27
14
 Фиорентина 23 6 7 10 24-30 25
15
 Сассуоло 23 6 6 11 26-35 24
16
 Салернитана 23 5 6 12 25-44 21
17
 Специя 23 4 7 12 19-39 19
18
 Верона 23 4 5 14 20-34 17
19
 Сампдория 23 2 5 16 11-38 11
20
 Кремонезе 23 0 9 14 17-42 9
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38 тур
17.02 22:45
Сассуоло – Наполи
 0 : 2
18.02 17:00
Сампдория – Болонья
 1 : 2
18.02 20:00
Монца – Милан
 0 : 1
18.02 22:45
Интер – Удинезе
 3 : 1
19.02 14:30
Аталанта – Лечче
 1 : 2
19.02 17:00
Фиорентина – Эмполи
 1 : 1
19.02 17:00
Салернитана – Лацио
 0 : 2
19.02 20:00
Специя – Ювентус
 0 : 2
19.02 22:45
Рома – Верона
 1 : 0
20.02 22:45
Торино – Кремонезе
 2 : 2
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Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 18
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 13
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 12
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 9
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 13 1 5
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 21 1 1
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 14 1 0
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