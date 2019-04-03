"Торино" и "Сампдория": видеотрансляция матча в 22.00.

В матче 30-го тура чемпионата Италии по футболу в среду, 3 апреля, "Торино" дома сыграет с "Сампдорией". "Торино" и "Сампдория" имеют равное количество очков и являются соседями по турнирной таблице.

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Следить за матчем "Торино" – "Сампдория" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 22.00 (время московское).

Турнирная таблица, расписание матчей, календарь и результаты чемпионата Италии по футболу – здесь