Ди Мария: «Погба — один из сильнейших игроков в мире, он придает огромное значение полузащите «Ювентуса»
Форвард «Ювентуса» Анхель Ди Мария поделился впечатлениями от дебюта за команду в товарищеском матче против «Гвадалахары» (2:0).
«Этот матч очень полезен для того, чтобы начать подготовку на этой ранней стадии сезона. Погба — один из сильнейших игроков в мире, он придает огромное значение полузащите», — приводит слова Ди Марии официальный сайт клуба.
В стартовом составе «Ювентуса» на поле вышли новички команды Бремер, Поль Погба и Анхель Ди Мария. Они сыграли первый тайм, а в перерыве были заменены.
Следующим соперником итальянской команды по предсезонной подготовке будет «Барселона». Матч состоится 27 июля и начнется в 3.30 по московскому времени.
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14
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|0
|0
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|0-0
|0
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15
|Сампдория
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
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|0
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|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
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20
|Монца
|0
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
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