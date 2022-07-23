Ди Мария: «Погба — один из сильнейших игроков в мире, он придает огромное значение полузащите «Ювентуса»

Форвард «Ювентуса» Анхель Ди Мария поделился впечатлениями от дебюта за команду в товарищеском матче против «Гвадалахары» (2:0).

«Этот матч очень полезен для того, чтобы начать подготовку на этой ранней стадии сезона. Погба — один из сильнейших игроков в мире, он придает огромное значение полузащите», — приводит слова Ди Марии официальный сайт клуба.

В стартовом составе «Ювентуса» на поле вышли новички команды Бремер, Поль Погба и Анхель Ди Мария. Они сыграли первый тайм, а в перерыве были заменены.

Следующим соперником итальянской команды по предсезонной подготовке будет «Барселона». Матч состоится 27 июля и начнется в 3.30 по московскому времени.