«Милан» выкупит Тонали у «Брешиа» за 15 миллионов евро

«Милан» выкупит у «Брешиа» права на полузащитника Сандро Тонали. Сумма сделки составит 10 миллионов евро, также миланский клуб должен будет выплатить еще 5 миллионов в качестве бонусов, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

В ближайшие дни состоятся очередные переговоры между клубами. В минувшем сезоне Тонали выступал за «Милан» на правах аренды.

«Красно-черные» заплатили за аренду Тонали 10 млн евро. В случае выкупа игрока они должны были доплатить «Брешиа» еще 25 миллионов с учетом бонусов, но «Милан» смог снизить эту сумму.

В прошлом сезоне 21-летний хавбек сыграл 37 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.