Тиагу Мотта может вернуться в «Дженоа» в качестве тренера

Бывший полузащитник «Дженоа» Тиагу Мотта может вернуться в клуб. 37-летнего итальянца рассматривают в качестве одного из кандидатов на пост главного тренера «грифонов», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Президент «Дженоа» Энрико Прециози недоволен работой Аурелио Андреаццоли, которого пригласил прошедшим летом. После шести туров команда занимает 18-е место с 5 набранными очками.

Однако главным кандидатом на пост главного тренера «грифонов» является бывший тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо.

Тиагу Мотта выступал за итальянский клуб в сезоне-2008/09. Свою карьеру он завершил в 2018 году в «ПСЖ», после чего работал с молодежной командой французского клуба.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр