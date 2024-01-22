Тиагу Джало перешел в «Ювентус», подписав контракт до 2026 года
«Ювентус» объявил о переходе защитника «Лилля» Тиагу Джало, сообщается на официальном сайте клуба.
Португальский футболист подписал контракт с туринской командой до 2026 года.
За «Лилль» Джало выступал с 2019 года. Всего он провел за французский клуб 102 матча и забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 15 миллионов евро.
«Ювентус» на данный момент возглавляет турнирную таблицу серии А. Команда под руководством Массимилиано Аллегри набрала 52 очка в 21 матче.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ювентус
|21
|16
|4
|1
|35-12
|52
|
2
|Интер
|20
|16
|3
|1
|49-10
|51
|
3
|Милан
|21
|14
|3
|4
|41-23
|45
|
4
|Фиорентина
|20
|10
|4
|6
|29-21
|34
|
5
|Лацио
|20
|10
|3
|7
|24-20
|33
|
6
|Аталанта
|20
|10
|3
|7
|35-21
|33
|
7
|Болонья
|20
|8
|8
|4
|23-18
|32
|
8
|Рома
|21
|9
|5
|7
|34-25
|32
|
9
|Наполи
|20
|9
|4
|7
|30-25
|31
|
10
|Торино
|20
|7
|7
|6
|18-18
|28
|
11
|Монца
|21
|6
|7
|8
|20-28
|25
|
12
|Дженоа
|21
|6
|7
|8
|22-25
|25
|
13
|Фрозиноне
|21
|6
|4
|11
|28-40
|22
|
14
|Лечче
|21
|4
|9
|8
|20-29
|21
|
15
|Сассуоло
|20
|5
|4
|11
|26-36
|19
|
16
|Удинезе
|21
|2
|12
|7
|23-35
|18
|
17
|Кальяри
|21
|4
|6
|11
|20-36
|18
|
18
|Верона
|21
|4
|5
|12
|19-29
|17
|
19
|Эмполи
|21
|4
|4
|13
|14-35
|16
|
20
|Салернитана
|21
|2
|6
|13
|18-42
|12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|20.01
|20:00
|
Рома – Верона
|2 : 1
|20.01
|22:45
|
Удинезе – Милан
|2 : 3
|21.01
|14:30
|
Фрозиноне – Кальяри
|3 : 1
|21.01
|17:00
|
Эмполи – Монца
|3 : 0
|21.01
|20:00
|
Салернитана – Дженоа
|1 : 2
|21.01
|22:45
|
Лечче – Ювентус
|0 : 3
|14.02
|21:00
|
Болонья – Фиорентина
|- : -
|22.02
|22:45
|
Торино – Лацио
|- : -
|28.02
|20:00
|
Сассуоло – Наполи
|- : -
|28.02
|22:45
|
Интер – Аталанта
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|18
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|11
|
|
Оливье Жиру
Милан
|10
|П
|
|
Оливье Жиру
Милан
|7
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|
|
Генрих Мхитарян
Интер
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|19
|1
|2
|
|
Паскуале Маццокки
Наполи, Салернитана
|19
|1
|4
|
|
Малик Тшау
Милан
|11
|1
|3
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