Суд отклонил апелляцию на приговор Микколи. Футболист проведет в тюрьме 3,5 года

Апелляционный суд отклонил апелляцию на приговор бывшему форварду «Ювентуса», «Палермо» и сборной Италии Фабрицио Микколи. Таким образом, он должен провести в тюрьме 3,5 года. Приговор по этому делу был вынесен в октябре 2017 года.

Экс-футболист получил тюремный срок за вымогательство. В 2010 году он обращался к мафиози Мауро Лаурикелле, чтобы тот помог ему вернуть долг.

По данным следствия, Лаурикелле использовал жестокие методы, чтобы выбить из должника 12 тысяч евро, которые Микколи давал ему на развитие бизнеса. Именно связь с мафией стала отягчающим обстоятельством в этом деле.

Защита Микколи объявила, что подаст апелляцию в Высший кассационный суд Италии. Это последняя инстанция, где можно оспорить приговор. 38-летний экс-футболист провел 10 матчей за сборную Италии и забил два мяча.