Стефано Пиоли: «Я готов возглавлять такую команду, как «Милан»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли признался, что чувствует в себе силы для больших свершений.

— В рабочее время мы обязаны думать о «Милане» 24 часа из 24-х. На завтрак и обед мы будем ходить вместе — повторюсь, команде нужно сплачиваться, — цитирует 53-летнего специалиста Gazzetta dello Sport.

Я чувствую, что готов возглавлять такую команду, как «Милан». У меня были негативные тренерские опыты в последние годы, но они позволили мне вырасти во всех аспектах. Завтра мне исполнится 54 года — думаю, я достаточно зрелый, чтобы быть там, где есть.

«Милан» занимает 10-е место в чемпионате Италии, имея в активе 9 очков в семи матчах. Пиоли пришел на тренерский пост вместо Марко Джампаоло, который был уволен из-за неудовлетворительных результатов.