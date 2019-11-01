Стефано Пиоли: «Победа через страдания может принести «Милану» пользу»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли после матча со СПАЛом в 10-м туре чемпионата Италии (1:0) отметил, что такая победа поможет команде. Также он поддержал автора единственного гола Сусо, который критиковался миланскими фанатами.

— Победа через страдания может принести нам пользу, в том числе и в матче против «Лацио», — цитирует Football Italia Пиоли. — Сусо способен на большее, и я рад его тренировать, но мы должны думать как команда. Вы не выигрываете и не проигрываете из-за одного игрока. СПАЛу было трудно продержаться 90 минут. Во втором тайме они снизили уровень игры, а мы показали большее желание. Приближаются сложные матчи, но мы должны подойти к ним без страха.