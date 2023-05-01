Станкович — о разгроме от «Фиорентины»: «Не могу сказать, что мы боролись»

Главный тренер «Сампдории» Деян Станкович разочарован поражением команды в матче 32-го тура серии А против «Фиорентины» (0:5). Он также объяснил, почему так тихо себя вел.

«После таких поражений хочется сказать многое, но не журналистам. А между нами... Можно по-разному проигрывать, но не пропускать же четыре мяча за тайм! Не могу сказать, что мы боролись. Я руководил командой, несмотря на болезнь, которая преследует меня уже два дня, я вышел на работу с температурой, поэтому вел себя так тихо», — цитирует Станковича ITASportPress.

«Фиорентина» занимает 8-е место в турнирной таблице серии А, набрав 45 очков. «Сампдория» располагается на 20-й строчке — 17 очков.