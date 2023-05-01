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Сегодня, 06:23

Финансовый директор «Ювентуса»: «Аллегри утвержден на своем месте, это было бы совершенно очевидным»

Виктория Кравченко
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Финансовый директор «Ювентуса» Франческо Кальво поделился планами клуба на главного тренера клуба Массимилиано Аллегри.

«Цели на этот сезон — второе место и выход в финал Лиги Европы. Нужно сказать, что Аллегри утвержден на своем месте, было бы совершенно очевидным. Он вернулся по четырехлетнему контракту и еще не прошел даже половину этого срока. 11 трофеев за семь лет в «Ювентусе» и два финала Лиги чемпионов говорят в пользу Аллегри, он абсолютно не обсуждается», — цитирует Кальво Football Italia.

После 32 туров «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 60 очков.

ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
0
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«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 32 25 4 3 68-22 79
2
 Лацио 32 18 7 7 50-24 61
3
 Ювентус 32 18 6 8 48-27 60
4
 Рома 32 17 6 9 44-30 57
5
 Милан 32 16 9 7 52-38 57
6
 Интер 32 18 3 11 54-35 57
7
 Аталанта 32 16 7 9 53-37 55
8
 Болонья 32 12 9 11 41-40 45
9
 Фиорентина 32 12 9 11 42-36 45
10
 Монца 32 12 8 12 40-43 44
11
 Сассуоло 32 12 7 13 40-47 43
12
 Торино 32 11 9 12 33-38 42
13
 Удинезе 32 10 12 10 42-40 42
14
 Салернитана 32 7 13 12 38-51 34
15
 Эмполи 32 7 11 14 26-42 32
16
 Лечче 32 7 10 15 27-38 31
17
 Специя 32 5 12 15 26-51 27
18
 Верона 32 6 9 17 27-45 27
19
 Кремонезе 32 3 11 18 28-58 20
20
 Сампдория 32 3 8 21 20-57 17
Результаты / календарь
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38 тур
28.04 19:30
Лечче – Удинезе
 1 : 0
28.04 21:45
Специя – Монца
 0 : 2
29.04 19:00
Рома – Милан
 1 : 1
29.04 21:45
Торино – Аталанта
 1 : 2
30.04 13:30
Интер – Лацио
 3 : 1
30.04 16:00
Кремонезе – Верона
 1 : 1
30.04 16:00
Наполи – Салернитана
 1 : 1
30.04 16:00
Сассуоло – Эмполи
 2 : 1
30.04 19:00
Фиорентина – Сампдория
 5 : 0
30.04 21:45
Болонья – Ювентус
 1 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 21
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 17
Мбала Нзола

Мбала Нзола

Специя

 13
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 18 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 30 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 23 1 0
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