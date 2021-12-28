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Стали известны условия контракта Инсинье с «Торонто». Он может заработать 15,5 миллиона евро в год

20:05
Лоренцо Инсинье. Фото AFP
Лоренцо Инсинье. Фото AFP
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Форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье может продолжить карьеру в клубе МЛС «Торонто». Он уже согласовал контракт с командой, сообщает журналист Фабрицио Романо.

30-летний итальянец подпишет контракт на 5,5 лет. Его фиксированная зарплата составит 11 миллионов евро в год. Бонусная часть может вырасти до 4,5 миллионов.

Инсинье согласовал условия личного контракта и перейдет в новый клуб летом 2022 года как свободный агент.

В нынешнем сезоне нападающий провел за «Наполи» 18 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 6 голевых передач.

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Иван Шитик все материалы автора

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