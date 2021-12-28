Андрей Шевченко сдал положительный тест на коронавирус
21:10
Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте клуба.
Также положительный тест сдал защитник команды Доменико Кришито.
Тренировки «Дженоа» возобновятся 29 декабря под руководством помощника тренера Мауро Тассотти и технического персонала.
Команда занимает 18-е место в чемпионате Италии, имея на счету 11 очков.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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