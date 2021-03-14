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Кристиан Эриксен передумал уходить из «Интера»

19:48
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Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен больше не думает об уходе из клуба, сообщает Football Italia со ссылкой на самого игрока. В одном из недавних интервью хавбек заявил, что сейчас его все устраивает в Милане, в том числе и в игровом плане.

Зимой Эриксен был близок к уходу из «Интера». В руководстве «нерадзурри» подтверждали, что футболист хотел покинуть клуб. Однако датчанин остался вместе с черно-синими и сейчас играет более важную роль в команде Антонио Конте, чем прежде.

В текущем сезоне 29-летний хавбек сыграл 23 матча во всех турнирах и забил 1 гол.

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