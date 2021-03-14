Кристиан Эриксен передумал уходить из «Интера»
Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен больше не думает об уходе из клуба, сообщает Football Italia со ссылкой на самого игрока. В одном из недавних интервью хавбек заявил, что сейчас его все устраивает в Милане, в том числе и в игровом плане.
Зимой Эриксен был близок к уходу из «Интера». В руководстве «нерадзурри» подтверждали, что футболист хотел покинуть клуб. Однако датчанин остался вместе с черно-синими и сейчас играет более важную роль в команде Антонио Конте, чем прежде.
В текущем сезоне 29-летний хавбек сыграл 23 матча во всех турнирах и забил 1 гол.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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